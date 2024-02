BBB 24 tem 'psiu' de Davi, Yasmin revoltada e briga de sisters; confira o resumo da semana

Sincerão foi marcado por gritaria e confusão dentro e fora da casa do BBB 24. Confira o resumo de tudo o que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil.

Após quase um mês de modo turbo, o BBB 24retornou ao formato original em que apenas um participante é eliminado por semana. A novidade era apenas usada na reta final das temporadas anteriores como forma de acelerar o jogo e entregar a programação da Globo para outros programas.

Na última quinta-feira, 1º, Fernanda (32) venceu a Prova do Líder e comandou o jogo durante uma semana. Na ocasião, ela formou o VIP ao entregar pulseiras para Pitel (24), Rodriguinho (45), Giovanna (27), Raquele (22), Michel (33) e MC Bin Laden (30). Davi (21) também ficou do lado mais confortável da casa por ter vencido uma Prova Bate e Volta patrocinada em que dava direito a comer bem durante duas semanas.

Na sexta-feira, 2, Fernanda recebeu a missão de colocar quatro pessoas na Mira do Líder. A bailarina manteve a rivalidade com Alane (24) a entregando uma munhequeira com indicativa de que ela poderia ser a sua indicação. Beatriz (23), Deniziane (29) e Yasmin Brunet (35) também receberam.

Em conversas com aliados no quarto do Líder, a também confeitara decidiu emparedar Deniziane, já que a fisioterapeuta venceu a primeira prova de resistência na estreia da temporada. No entanto, os planos da sister foram atrapalhados por Matheus (27), affair da concorrente. Ele venceu a Prova do Anjo no sábado, 3, e conquistou duas imunidades, uma para ele e outra para presentear um participante.

Na formação de Paredão realizada no último domingo, 4, Fernanda recalculou a rota e optou por emparedar Beatriz, o que surpreendeu a casa. Isso porque a bailarina protagonizou uma briga feia com Alane dias antes. A berlinda terminou com Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho .

Sincerão

A dinâmica de segunda-feira, 4, foi marcada pelo embate entre Fernanda e Beatriz. As duas trocaram farpas por conta da reação da vendedora do Brás ter chamado a então Líder de falsa por entregar a munhequeira de alvo para ela.

A confeiteira foi apontada como "joga sujo" e não ficou calada: "Você foi uma escolha minha não querer ter nenhuma interação com você. A sua alegria também não me incomoda, porque eu prefiro não olhar pra você, não falar com você. No começo que eu falei 'você precisa de atenção', eu falei que todo mundo precisa ter atenção de carinho pra falar, se você entendeu errado é uma questão de interpretação".

No momento em que acontecia o Sincerão na área externa, dentro da casa Davi fez "psiu" para Yasmin calar a boca durante uma discussão acalorada. A filha de Luiza Brunet (61) se revoltou e pediu respeito. Antes disso, o baiano havia sido acusado de desrespeitar as mulheres da casa.

Na terça-feira, 6, Juninho foi eliminado do BBB 24, com 60,35% dos votos. Alane foi a segunda mais votada, com 36,64%, Beatriz teve 1,95% e Isabelle teve apenas 1,06%. O Paredão registrou mais de 41 milhões de votos.

Fernanda estreou a temporada de festas do Líder na quarta-feira, 7. A bailarina recebeu figuro exclusivo e teve decoração inspirada em sua carreira como dançarina. Já na quinta-feira, 8, os brothers e sisters participaram de uma prova de resistência. Lucas (29) foi o último a deixar a disputa e conquistou a imunidade e o poder de emparedar um concorrente. A consagração será feita edição ao vivo desta sexta, 9.