Em meio a polêmica, Gil do Vigor relembra declaração impactante no BBB

A ex-BBB Key Alves se envolveu em uma polêmica, e o economista Gil do Vigor relembrou um momento marcante seu no reality show

Nesta quarta-feira, 18, Gil do Vigor se manifestou em relação a uma polêmica envolvendo uma ex-BBB. Nessa última terça-feira, a irmã da participante Key Alves, do BBB 23, revelava em um áudio vazado que a jogadora de vôlei comprou seguidores em suas redes sociais.

"Eu sempre falei pra ela: 'mano, para de viver nesse mundo de ilusão’. Cara, se fossem 12 milhões de seguidores reais, seria outra história, a gente estaria em outro patamar, não são, a maioria ali ela comprou, tanto é que ela só entrou no Big Brother por ser a jogadora de vôlei com mais seguidores do mundo, mas será que são reais? Não são!", diz Keyt Alves no áudio sobre a irmã.

Após essa revelação, Gil do Vigor foi ao seu Twitter, relembrar uma revelação feita durante sua participação no BBB 21, do qual foi semifinalista. O vídeo mostrava uma conversa bem-humorada que ele tinha com a participante Lumena. A dupla ria ao falar de seguidores comprados nas redes sociais. Em certo momento, Gil admite que comprou 7 mil seguidores em suas redes.

“Eu comprei 7 mil. Eu não tenho, ninguém me seguia, eu comprei! Ai que vergonha, tudo da China, do Japão, do Egito”, dizia o economista que fez PhD nos Estados Unidos, gargalhando. Quando foi eliminado em quarto lugar, ao conversar com a então apresentadora do Rede BBB, Ana Clara, Gil voltou a falar que havia comprado seguidores.

“A prova do meu crime! Saudades”, escreveu Gil na postagem em que lembrava o momento que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil e sua passagem pelo reality show dirigido por Boninho.

Ahahahahaahahah a prova do Meu crime kkkk saudades!!! https://t.co/RSOjpY80n7 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) October 18, 2023

Mudança!

Recentemente, Gil surpreendeu seus seguidores ao mostrar que mudou seu visual drasticamente. O economista e ex-BBB surgiu sem barba e chocou seus fãs ao publicar fotos com a nova aparência de seu rosto.

"De tempos em tempos, PRECISAMOS MUDAR! Preferem com ou sem barba?", disse Gil perguntando a opinião dos seguidores.