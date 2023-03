Eliminado, Gabriel Santana aponta 'grande equívoco' que cometeu no BBB 23

Gabriel Santana, úlitmo eliminado do BBB 23, revelou qual erro pode ter custado sua permanência no reality show

Na noite desta quarta-feira, 29, Gabriel Santana participou do programa BBB - A Eliminação, do Multishow, e apontou qual foi o erro que acredita ter cometido para ser eliminado do BBB 23.

"Analisando um pouco aqui fora, eu tinha posicionamentos muito claros, só que, ao mesmo tempo, as pessoas que eu jogava acabavam às vezes não tendo o mesmo posicionamento", refletiu ele.

Em seguida, o ator ressaltou que tinha uma visão de jogo, mas como seus aliados não pensava do mesmo jeito, ele acabou deixando sua intuição do lado.

"Eu sentia que só eu estava pensando diferente e falava: 'Será que estou errado? Sigo a minha intuição ou a razão do que a galera está falando?'. E acho que esse foi o meu grande equívoco, de não ter seguido a minha intuição", acrescentou.

Maior arrependimento

Durante o programa Mais Você desta quarta-feira, 29, Gabriel foi questionado sobre qual foi o seu maior arrependimento no jogo e ele abriu o coração ao responder que deveria ter puxado Larissa para o paredão da semana quando teve o poder do contragolpe.

"Acho que é de não ter puxado a Lari e sim a Aline. Acho que era um momento crucial meu ali no jogo, um posicionamento. Por mais que não mudasse a resposta do paredão, eu me sentiria muito mais coerente no jogo se eu tivesse puxado a Lari e não a Aline", afirmou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!