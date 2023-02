Eliminado do BBB 23, Gabriel se arrepende de atitudes com Bruna Griphao: “Vergonha”

Fora do BBB 23, Gabriel Tavares abriu o coração sobre a relação com Bruna Griphao

Após deixar o BBB 23 na noite da última terça-feira, 31, Gabriel Tavares (24) participou do "Entrevista com o eliminado" e falou sobre seus planos para o futuro fora da casa, além de revelar que se arrepende de algumas de suas atitudes na relação com Bruna Griphao.

O brother abriu o coração e disse que a história com a atriz foi marcada por erros: “Aconteceu um equívoco da minha parte de falar coisas indevidas, que nem no programa, nem aqui fora, e em lugar nenhum se deve falar, nem de brincadeira, como o Tadeu falou e eu concordo. Foi um grande erro da minha parte, uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida, o arrependimento nem se fala.”, o modelo concordou com o discurso de Tadeu Schmidt sobre relacionamento abusivo.

Gabriel também revelou que a atriz foi o principal motivo para permanecer no reality: "Mas a Bruna foi a primeira pessoa que podia ter me deixado de lado e ela fez o contrário: queria ver o meu lado bom e conseguiu enxergar isso. Ela foi essencial para eu não cair na pressão e querer, por exemplo, apertar o botão de desistência.”, disse com carinho.

Questionado sobre o maior aprendizado que leva da casa, Gabriel disse que a rejeição do público não esteve entre as suas preocupações, mas que precisa se conhecer melhor: "Nunca tive medo de ser cancelado porque nunca foi uma vontade minha ter fama, mas é bom se conhecer antes de entrar e saber que eu podia ter falado uma besteira dessa sem saber… O meu maior aprendizado foi olhar para dentro de mim mesmo, ver o que eu posso melhorar e levar isso para a vida.”, explicou.

Sobre os próximos passos, o administrador tem apenas um objetivo em mente: “Quero ficar com a minha família. Não penso em festa nem nada, só quero ficar um pouco com a minha mãe, com as minhas irmãs, com o meu pai, com os meus gatos. Quero dormir na minha cama, comer da minha comida e, depois, eu vejo o que eu faço. Mas a carreira de modelo nunca saiu da minha cabeça”, revelou.

E a Bruna? Após o BBB23, Gabriel revela para quem vai sua torcida

Fora da Casa, Gabriel avaliou o jogo de outras perspectivas e revelou qual brother merece receber o primeiro lugar do BBB 23, mas sua resposta deixou os fãs do programa surpresos. Embora o modelo tenha se relacionado com Bruna, Gabriel entregou que a sua principal torcida é por Paula (28), que entrou com ele na Casa de Vidro.