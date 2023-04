Domitila, do BBB, reage a resposta de Taís Araújo e marca viagem com famoso

Em entrevista à CARAS Brasil, Domitila revelou a data para viajar com Bruno Gagliasso e ainda reagiu a resposta de Taís Araújo

Domitila (38) foi eliminada do BBB 23 na última terça-feira, 18, mas não perdeu tempo ao sair do reality e já está em contato com diversos famosos. Em entrevista à CARAS Brasil, a Miss Alemanha revelou a data marcada para viajar com Bruno Gagliasso (41) e ainda reagiu a resposta de Taís Araújo (44), que garantiu ser sua inspiração desde criança.

"Quando eu era pequena, com sete anos, comecei a fazer atuação. E eu não tinha referências. Eu queria ser paquita, mas não podia ser porque não era loira. Pré-requisito para ser paquita era ser loira e ter cabelo grande até a bunda. Eu não tinha nem um, nem outro. Então eu queria ser atriz, queria tudo. Eu gostava das Spice Girls, por exemplo, porque tinha a Mel B. Então a Taís Araújo, para mim, não foi uma referência. Foi a manifestação de um sonho. Ela era a única coisa que me dizia que talvez pudesse acontecer. E por muitos anos só tinha ela", compartilhou Domitila .

A ex-BBB revelou que ainda não viu Taís Araújo pessoalmente, mas que está ansiosa para o encontro: "Eu ainda não encontrei Taís pessoalmente, mas eu só descanso quando encontrá-la. Eu sou apaixonada por ela, e saber que agora ela sabe da minha existência e que ela não me cancelou, é tudo. Agradei a Bruna, não agradei. Agradei a Melissa, não agradei. Agradei a Amanda, não agradei. Mas gente, eu agradei a Taís Araújo, não está ruim não".

Com um convite de Bruno Gagliasso para conhecer Fernando de Noronha, a pernambucana não perdeu tempo e já revelou até a data marcada para a viagem. "Estou indo para Fernando de Noronha com o Bruno Gagliasso no começo de maio. Já tem data. Ele me convidou, viralizou, e o governo de Fernando de Noronha já falou: 'Venha, simbora'. A escola de lá quer me conhecer. Então estou indo tanto pelo convite do Bruno Gagliasso quanto por Fernando de Noronha mesmo, porque eu vou fazer a visita na escola lá. As crianças da escola de Fernando de Noronha fizeram um abaixo assinado para me conhecer", revelou a ex-BBB. Além dos atores, Domitila também contou que está conversando com famosos como Carol Peixinho (38), Jojo Todynho (26), Gil do Vigor (31), Juliette (33), Linn da Quebrada (32) e Silvério Pessoa (61), e garantiu: "Muita gente assim, muito eu".