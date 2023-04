Domitila, do BBB 23, já está milionária? Entenda futuro da miss após reality

Com alta aprovação do público, ex-BBB Domitila Barros tem fila de contratos publicitários para assinar após deixar BBB 23

Uma das participantes mais queridas do BBB 23, Domitila Barros (38) deixou a casa mais viagiada do Brasil com o status lá em cima. Sem muita rejeição, a Miss Alemanha tem se dado bem e gerado especulações sobre seu futuro na área da publicidade.

Vista como a ganhadora moral do reality global, tudo indica que em poucos meses Domitila já tenha faturado um valor maior que o prêmio do BBB 23. Conforme o colunista Lucas Pasin, do Splash, a pernambucana já tem sido procurada por grandes marcas.

Com poucos dias que retornou à realidade, Domi agora tem a missão de analisar uma fila de propostas comerciais até bater o martelo. Segundo o jornalista, a maioria delas vêm de empresas do ramo da beleza.

Acredita-se que, por conta de sua imagem e discurso voltado para o empoderamento feminino, em breve ela deve aparecer vendendo produtinhos para cabelos cacheados. A ideia seria aproveitar o sucesso que a música da ex-BBB tem feito nas redes sociais.

Mas apesar da alta aprovação da ativista no mercado publicitário, ela tem uma grande questão em sua frente: buscar um escritório de agenciamento no Brasil. Nas próximas semanas, Domi já deve iniciar algumas reuniões e logo decidirá qual será a agência que irá responder por ela.

Até o momento não há informação sobre o futuro de Domitila dentro da TV Globo. Ainda segundo Lucas Pasin, mesmo sendo uma das ex-BBBs mais queridas da edição, assinar um contrato com a emissora seria diminuir algumas oportunidades, visto que a empresa costuma limitar certos negócios.

Vale destacar que o mesmo aconteceu com Juliette, vencedora do BBB 21. Com poucos dias após sua saída da casa, ela já tinha uma futuro traçado por sua equipe e familiares, que estavam analisando todas as propostas de acordos publicitários.