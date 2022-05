Do BBB pra vida! Pedro Scooby e Paulo André curtem passeio de barco juntos: ''Amo demais maninho''

Pedro Scooby e Paulo André mostraram toda sua amizade ao fazerem passeio de barco juntos durante final de semana

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 17h22

A amizade de Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) está ainda mais fortalecida após o fim do Big Brother Brasil 22.

Neste final de semana, a dupla se reuniu para um passeio de barco super divertido e é claro, registrou tudo em suas redes sociais.

Scooby mostrou em seus stories alguns cliques especiais que fez com o amigo, entre eles um onde eles aparecem no cais do barco, curtindo o amanhecer. Na legenda, o surfista se derreteu: "Amo demais maninho!".

Em seguida, a dupla ainda surgiu com L7nnon (27), cantor que fez parte da trajetória dos dois no reality, já que eles sempre cantavam uma música do artista na Casa Mais Vigiada do Brasil.

Mais tarde, Scooby ainda mostrou o clima animador do rolê, que contou com muito funk e dancinhas famosas na web.

PA também mostrou em seus stories alguns momentos do passeio, e babou ao flagrar o amigo arrasando em manobras, surfando em alto mar.

Confira alguns momentos do encontro de Pedro Scooby e Paulo André durante passeio de barco:

Pedro Scooby e Paulo André curtem passeio de barco juntos

Crédito: Reprodução/Instagram