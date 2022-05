Do BBB pra vida! Bárbara Heck se reencontra com Laís Caldas: ''Dotôra e eu''

Ex-BBBs Bárbara Heck e Laís Caldas se reencontram e compartilham sequência de selfies divertidas

Redação Publicado em 17/05/2022, às 13h31

Bárbara Heck (29) e Laís Caldas (30) tiveram um novo reencontro nesta terça-feira, 17.

As duas amigas, que se conheceram dentro do Big Brother Brasil 22, conquistaram o coração do público brasileiro pela amizade e parceria.

Para deixar os fãs ainda mais animados com o reencontro, a modelo e a médica posaram para uma sequência de selfies encantadoras nas redes sociais e ainda deixaram um questionamento para os seguidores.

"Dotôra e eu", declarou a loira. "1, 2 ou 3", continuou ela questionando sobre as fotos.

A postagem, é claro, deixou os fãs empolgados: "Eu escolho as 3", brincou uma fã. "Amo vocês", continuou."Com você eu escolho TODAS! Te amo, miga linda", respondeu Laís nos comentários.

Bárbara Heck e Laís Caldas se reencontram e posam para sequência de selfies divertidas: