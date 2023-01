Do BBB 22 pra vida: Brunna Gonçalves, Bárbara Heck e Larissa Tomásia curtem dia de praia

Participantes do BBB 22 Brunna Gonçalves, Bárbara Heck e Larissa Tomásia se encontraram em praia do Rio de Janeiro

Encontro de milhões! As ex-BBBs Brunna Gonçalves (31), Bárbara Heck (30) e Larissa Tomásia (26) mostraram que a amizade não ficou para trás no reality. De passagem no Rio de Janeiro, o trio aproveitou o sol carioca para colocar o bronzeado e as fofocas em dia, além de esbanjar beleza em cliques nas redes sociais.

A modelo gaúcha, Bárbara Heck, e a influencer pernambucana, Larissa Tomásia, já tinham se encontrado para curtir o mar da cidade maravilhosa em outros dias e inclusive, tiveram a companhia de Manoel Vicente (32), o psiquiatra ruivo que participou da Casa de Vidro, assim como Larissa, que entrou no programa no ano passado pela mesma dinâmica.

No Instagram, as amigas publicaram alguns registros de biquíni para marcar o encontro. Larissa legendou: “Tardezinha delicinha com as minhas migas” em um dos cliques, que ganhou um repost das ex-sisters. Em outro clique, Barbára Heck colocou as pernas pra jogo durante o passeio e postou uma foto com vista para o mar em seus stories: “Qualidade de vida mores”, escreveu a loira.

Bárbara Heck e Larissa Tomásia curtem dia de calor no Rio

Quase cariocas! O encontro com a ex-sister Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, e o participante da Casa de Vidro, Manoel Vicente, não foram os únicos registros que as modelos compartilharam em suas redes. Bárbara Heck e Larissa Tomásia estão aproveitando o Rio de Janeiro ao máximo e fizeram questão de mostrar isso em alguns cliques que compartilharam no Instagram na última terça-feira, 17.

Em seu Instagram, Bárbara posou de biquíni preto deitada na bandeira do Brasil e legendou: “Aquela farofinha”. Já Tomásia fez a mesma pose que a amiga e sensualizou com um biquíni estampado, uma canga colorida, óculos escuros e boné: “Tô muito carioca”, legendou a morena. Nos comentários, a gaúcha elogiou a amiga: “Por isso que tá tão quente”, brincou. Confira os cliques!