Direito, medicina e maquiagem: Relembre a trajetória de Juliette antes de ser campeã do BBB 21

Antes de entrar no BBB, Juliette estudava para concursos em busca de se tornar delegada; hoje ela faz shows como cantora pelo país

Juliette Freire (33) conquistou a fama por sua trajetória dentro do BBB 21. Antes de entrar no reality show, a ex-BBB se graduou em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 2017. Ela também passou no vestibular de Medicina e cursou alguns semestres de Letras antes de se dedicar como advogada. A influenciadora também dividia seu tempo com a carreira de maquiadora, sua grande paixão que proporcionava a maior parte de sua renda.

No confinamento, a voz de Juliette chamou a atenção do público. Ela adorava cantar e emplacou novamente a música "Deus Me Proteja de Mim", do cantor Chico César. O sucesso foi tanto, que após vencer o reality, a advogada começou na carreira de cantora. Ela já lançou dois álbuns musicais e faz shows pelo país.

Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Juliette se dedicava aos concursos com o objetivo de ser delegada e também na carreira de maquiadora. De Campina Grande, Paraíba, a advogada é de origem humilde. Ela é a caçula de quatro irmãos e desde criança ajudava a mãe no salão de beleza.

Quanto tinha apenas 19 anos, Juliette perdeu sua irmã mais nova, Julienne, que morreu aos 17 anos de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Todas as dificuldades enfrentadas ao longo da vida trouxeram força e esperança para ir atrás de seus sonhos. Sua perseverança fez com que ela se tornasse a única da família a ter educação superior.

Não é por acaso que ela se tornou a participante do BBB mais seguida nas redes sociais. Enquanto ainda estava confinada, ela atingiu a marca de 24 milhões de seguidores no Instagram. Hoje, quase dois anos após a vitória, ela tem mais de 32 milhões de seguidores.

Após se tornar campeã do reality, devido sua trajetória marcante, a maquiadora conquistou um documentário no Globoplay. Chamada de "Você Nunca Esteve Sozinha", a produção é dividida em episódios e narra os bastidores da fama dela.