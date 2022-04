Decotadíssima, Eslovênia esbanja beleza e sex appeal em ensaio de fotos

Fora da casa do BBB 22, Eslovênia esbanja beleza e sex appeal em registros divulgados na internet

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 10h09

Arrasadora que só ela, Eslovênia Marques (25) deu o que falar ao divulgar uma nova sequência de fotos em suas redes sociais.

A sister que fazia parte do famoso quarto Lollipop no BBB 22esbanjou beleza, boa forma e muito sex appeal nos registros postados no feed do Instagram dela.

Super produzida, a ex-Miss que se destacou no reality show da TV Globo apostou no carão e em vários modelitos decotados para ser clicada na sessão especial de registros.

Linda, poderosa demais, sister gata e mulher perfeita foram somente alguns dos inúmeros adjetivos que a Eslô recebeu dos seguidores dela na internet. Em seu perfil, a sister já ultrapassou a marca de 3 milhões de admiradores virtuais.

Veja a beleza da ex-BBB Eslovênia!