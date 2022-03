De biquíni rosa, ex-BBB Brunna Gonçalves mostra corpo sarado e arranca suspiros

Ex-BBB Brunna Gonçalves mostra corpo sarado e esbanja gingado em coreografia nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 14h44

Eliminada da casa do BBB 22 há algumas semanas, a dançarina Brunna Gonçalves (30) recentemente arrancou suspiros nas redes sociais.

Esbanjando gingado e talento nas coreografias, a esposa da cantora carioca Ludmilla (26) arrasou ao gravar um vídeo de shorts curtinho e biquíni cor de rosa.

Toda poderosa, a sister que fazia parte do time Camarote foi elogiada pelos seguidores por suas curvas e também pelo requebrado sensual na internet.

- Laís e Arthur Aguiar fazem revelações na casa do BBB 22

"Me atualizando aos poucos das trends, comecei por essa que eu ja tô mega viciada hehe, gostaram?", escreveu Brunna que recebeu reações de anônimos e amigos famosos.

"Me ensina isso amiga, preciso me atualizar!", escreveu a também ex-BBB Bárbara (29), outra representante do quarto Lollipop no reality show da Globo.

Veja o gingado e as curvas da ex-BBB Brunna Gonçalves!