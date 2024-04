Davi encara caos após BBB e pode seguir caminho de campeões odiados

Favoritismo de Davi após o BBB 24 tem caído e motorista passou a ser comparado com ex-BBBs odiados pelo público de casa

Favorito ao prêmio do BBB 24 desde o início do jogo, parece que Davi Brito acaba de entrar para o time seleto de campeões do reality que são odiados pelo público. Em menos de uma semana, o baiano tem provocado uma onda de críticas e até mesmo sofrendo vaias dos próprios fãs.

Neste domingo, 21, Davi movimentou centenas de pessoas até a Arena da Pronaica, em Salvador, para celebrar sua vitória no BBB 24. Depois de dançar e pular bastante com os fãs, ela acabou saindo da festa sem atender algumas pessoas, que ficaram revoltadas no espaço e não pouparam nos comentários negativos.

Somada a outras situações que têm acontecido nos últimos dias, Davi tem sido comparado a outros vencedores do BBB 24, como Arthur Aguiar, Emily Araújo, Paula Sperlingreal e Amanda Meirelles, que não são tão bem vistos pelo público brasileiro. Mesmo passado anos da participação deles no reality, alguns ainda sentem dificuldades até mesmo para trabalhar.

O principal fator que têm provocado críticas a Davi está no fim do seu relacionamento com Mani Reggo, que até então era vista como sua esposa, mas para o ex-BBB era apenas uma namorada. Muitos acreditam que a postura do campeão não foi correta, já que ele sempre fez grandes declarações por ela dentro do programa.

Em meio a uma trajetória repleta de posicionamentos problemáticos, as redes sociais têm avaliado negativamente a postura de Davi e reafirmando o que muitos achavam sobre ele dentro do jogo, como falas machistas e até mesmo agressivas quando o assunto era o tratamento com os colegas.

Em postagem no Instagram, Davi garantiu que o retorno ao mundo real lhe trouxe informações diversas e ele não soube administrar o que chegou até ele. Além disso, o ex-BBB deixou claro que está disposto a recuperar a confiança da namorada, mas que tudo dependia dela.

"Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe", disse.