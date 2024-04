Crente na eliminação de Buda, Camila Moura posta direta: 'Vaza'

Esperando a eliminação de Buda, Camila Moura posta vídeo debochado e dedica música ao ex-marido dando ultimato na relação

A ex-esposa de Lucas Henrique, Camila Moura, não perdeu a oportunidade e já mostrou como está ansiosa para a eliminação do até então marido. Esperando ansiosamente a saída de Buda do paredão do BBB 24, nesta terça-feira, 09, a mais nova influenciadora mandou um recado.

Em sua rede social, com mais de 3 milhões de seguidores, ela postou um vídeo exibindo qual é a música que a define no dia de hoje. Aguardando que o professor de capoeira seja o mais votado pelo público para deixar o jogo, Camila brincou sobre ele ficar na rua e ter suas malas prontas.

"Mood do dia! Quem aí também já se identificou com a letra de uma música e pensou que ela foi feita exatamente pra você?", disse a professora de História na legenda. No vídeo, ela debochou da situação e exibiu uma mala pronta.

Para quem não sabe, Camila Moura estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com Lucas Henrique após o brother começar a flertar com Pitel. Descumprindo o combinado que tinha com a mais nova influencer, ele ficou em choque ao não vê-la no vídeo do Anjo quando ganhou o colar da imunidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Moura (@camilamoura225)

Ex de Lucas esclarece sobre cobrar R$ 100 mil por publi

A ex-esposa de Lucas Henrique, a professora de História Camila Moura, está faturando muito na rede social após abrir seu perfil para desabafar acerca das traições do até então marido. Com quase 3 milhões de seguidores em poucos dias, ela já está ganhando dinheiro fazendo publis.

Nos últimos dias, foi divulgado que ela estaria cobrando cerca de R$ 100 mil por propaganda, contudo, parece que esse não é realmente o valor dela. A nova influenciadora digital então revelou quando está ganhando para promover marcas, inclusive algumas que estão no BBB 24. Veja quanto ela está ganhando aqui.