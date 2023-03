Confinada na casa do BBB 23, Marvvila lança parceria com Alexandre Pires

Sister Marvvila, confinada no reality BBB 23, lança música inédita com o cantor Alexandre Pires, 'Primeiro Encontro'

Confinada na casa do BBB23, nesta sexta-feira, 10, Marvvila (23) lançou uma parceria inédita com ninguém menos que Alexandre Pires (47)!

A música Primeiro Encontro, reuniu as duas gerações do pagode romântico, e a letra aborda a conexão que algumas pessoas sentem logo no primeiro encontro. A canção já está disponível nas plataformas de música e no canal da cantora no YouTube.

"Tem pagode novo na área. #PrimeiroEncontro juntou a pagodeira com @alexandrepires_ e o resultado ficou incrível! Você já pode ouvir na sua plataforma de música favorita e curtir muito", diz a publicação no Instagram.

Nos comentários, Alexandre Pires celebrou a parceria. "Querida!!!! Foi um prazer imenso cantar com você. Seu talento te levará longe e sua pessoa mais longe ainda! Boa sorte aí na casa e nos vemos aqui fora!"

Trecho da música diz: "A gente começou do final / Que conexão surreal / Quando eu vi já tava te amando / E a gente fazendo planos / De um lance tão casual / Olha quem virou um casal."

Confira o lançamento de Marvvila com Alexandre Pires:

BBB 23: Após crise de choro, Marvvila é consolada por Aline Wirley

Marvvila teve uma crise de choro após conversar com Cezar. O enfermeiro decidiu se desculpar com a cantora pela forma como a tratou durante o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 06.

Após receber o apoio de Sarah Aline, a artista também foi consolada por Aline Wirley, que aproveitou para conversar com a sister e explicar o motivo de ter dado um emoji de planta para ela no Queridômetro do BBB 23.

"Quando a gente fala que uma pessoa é planta a gente não sabe exatamente o que está no entorno dela. Agora a gente entende porque tem toda uma história aí. A sua história de vida, a minha história de vida. Também recebi várias plantas, e eu sei o porquê", comentou a ex-integrante do grupo Rouge.

"Uma mulher preta feliz é um ato revolucionário. Não dá pra tirar isso. Quando a gente entrega a história, quando a gente dá isso pra outra pessoa, a gente perde o que tem de mais precioso, que é nosso coração, que é nossa história, que é nossa beleza, nossa alegria", afirmou a cantora.

