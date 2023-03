BBB 23: Após crise de choro, Marvvila é consolada por Aline Wirley

Marvvila caiu no choro após conversar com Cezar e Aline Wirley consolou a cantora

Marvvila teve uma crise de choro após conversar com Cezar. O enfermeiro decidiu se desculpar com a cantora pela forma como a tratou durante o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 6.

Após receber o apoio de Sarah Aline, a artista também foi consolada por Aline Wirley, que aproveitou para conversar com a sister e explicar o motivo de ter dado um emoji de planta para ela no Queridômetro do BBB 23.

"Quando a gente fala que uma pessoa é planta a gente não sabe exatamente o que está no entorno dela. Agora a gente entende porque tem toda uma história aí. A sua história de vida, a minha história de vida. Também recebi várias plantas, e eu sei o porquê", comentou a ex-integrante do grupo Rouge.

Em seguida, Aline aconselhou Marvvila e disse para a cantora se posicionar. "Uma mulher preta feliz é um ato revolucionário. Não dá pra tirar isso. Quando a gente entrega a história, quando a gente dá isso pra outra pessoa, a gente perde o que tem de mais precioso, que é nosso coração, que é nossa história, que é nossa beleza, nossa alegria", afirmou a cantora.

Cezar fala sobre treta com sister

Em conversa na despensa, Cezar revela a Ricardo que ficou chateado com Marvvila porque a cantora não defendeu Sarah Aline da indicação do Líder Fred. "Se eu fosse a Marvvila, eu falaria: 'Fred, ela não precisa tomar bala por mim. Se você quiser votar em mim, você vote; se a casa quiser votar em mim a casa, vote. Se a sua primeira escolha, principal, era a Domitila, bote a Domitila e seja feito o fluxo certo da votação'", disse ele.

