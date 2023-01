Com trajetória confusa, Victor Hugo inovou ao se revelar assexual no BBB 20; relembre

Victor Hugo chamou atenção durante o BBB 20 ao abordar sua assexualidade e suposto trisal

Victor Hugo (27), do BBB 20, virou destaque nas redes sociais nesta quarta-feira, 4, após viralizar um vídeo dele falando sobre sua passagem pelo reality global. Segundo o ex-BBB, Hadson Nery (41) tentou beijá-lo no programa. No entanto, esse não foi o único detalhe polêmico do maranhense na competição. Na época, ele também chamou atenção ao falar de assexualidade e trisal .

"Ele fala assim: Vamos fazer história, vamos ser os primeiros [homens] a dar um beijo na boca”, revelou Victor, em entrevista concedida ao podcast PodDarPrado.

Sétimo eliminado da temporada, Victor Hugo não chegou a ser protagonista no jogo, mas com toda certeza é um dos personagens a ser lembrado. Ele deixou a casa com 85,22%, uma das rejeições recordes da temporada.

Psicólogo de formação, o integrante do time pipoca gerou curiosidade ao expor sem problemas que era um rapaz assexual e virgem. Ao falar sobre sua intimidade no confinamento, Victor conseguiu colocar o termo "assexualidade" entre os assuntos mais procurado do google por semanas .

"Eu sou virgem, 100%", disse Victor em uma conversa com Manu Gavassi (30). Ele ainda fez questão de explicar que não é correto usar o termo "assexuado" , que é indicado para animais e plantas, mas sim "assexual".

Victor também ficou marcado pelo suposto trisal construído entre ele Guilherme Napolitano (31) e Gabi Martins (26). Confuso com seus sentimentos pelo amigo, ele expôs para Gizelly Bicalho (31) que os três viviam um romance.

"Ele com a Gabi está tudo ok, nós três também voltamos às mil maravilhas... Eu estou tranquilo, já consegui organizar bem meus sentimentos. Eu já vivi um trisal, e nossa relação está meio que assim agora. A diferença é que a gente não assumiu", disse ele.

ok, eu to deixando de sentir vergonha e começando a sentir pena do victor hugo



ele realmente acredita que eles são um trisal, que eles estão juntos #BBB20pic.twitter.com/2WYtEATDqV — rod (@rodolpho) March 3, 2020

Mesmo com o jeito tranquilão, Victor também protagonizou brigas pouco antes de ser eliminado. Em uma delas, ele teve um embate com Manu Gavassi, que até então não havia se desentendido com nenhum dos colegas de confinamento. A cantora não gostou de descobrir que o brother havia tentado articular votos contra ela.

"Falso para um c***. Virou para a Flay e Mari votar em mim. Quer falar isso na minha cara ou não quer? Que o Brasil veja você sendo um p*** de um falso", disse ela.