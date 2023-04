Climão? Bruna e Larissa desconversam sobre expulsão de Guimê e Sapato

Bruna e Larissa desviam do assunto ao serem confrontadas sobre relação com brothers expulsos do BBB23

As ex-sisters Bruna Griphao (24) e LarissaSantos (23) abriram o coração sobre suas trajetórias no reality durante um bate-papo com o podcast 'BBB Tá On'. Mas as amigas não curtiram os questionamentos sobre a expulsão de MC Guime (30) e Cara de Sapato (33), acusados de importunação sexual. Acontece que as aliadas desviaram do assunto e protagonizaram um climão.

Tudo começou quando a apresentadora do programa, Jeska Grecco confrontou a relação das sisters com os brothers expulsos: "Exemplo: colocar pessoas num lugar e pessoas que saíram do programa por infringirem regras, vocês continuavam falando sobre essas pessoas de uma forma positiva”, ela pontuou sobre o posicionamento dentro da casa.

Larissa imediatamente desconversou: “A gente saiu há muito pouco tempo, então não conseguimos ver muita coisa", mas acontece que a morena já estava fora do reality quando Guime e Sapato foram expulsos. A educadora física ainda tentou se justificar dizendo que todos estão propensos a errar e acertar quando se posicionam sobre alguma questão.

Bruna também desviou do assunto: “Eu confesso que estou até um pouco perdida ainda, porque nem consegui pegar o X da questão. Eu ainda tô zonza", a loira se explicou. "Eu e a Lari sabemos que temos personalidade forte e que isso pode ser muito positivo ou negativo, porque às vezes a gente passa do ponto, principalmente eu", confessou.

