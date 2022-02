Big Brother / É MENINO!

Chá de revelação de Paula Amorim e Breno Simões reúne ex-BBBs

Viegas, do Big Brother Brasil 18, e Elana Valenária, do BBB 19, foram alguns dos participantes do reality que estavam presentes

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 09h12

Os ex-BBB Paula Amorim e Breno Simões convidaram um time de ex-participantes de reality-shows para o chá de revelação do novo filho - Foto: Leo Franco/AgNews