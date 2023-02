Cara de Sapato faturou três vezes o prêmio do BBB 23 em uma luta

Lutador profissional, Cara de Sapato já faturou o triplo do prêmio do BBB 23 em uma única noite

Aparentemente, o dinheiro não é a maior motivação para Antônio 'Cara de Sapato' Jr. (32) participar do BBB 23. Isso porque o lutador faturou o triplo do valor oferecido pelo programa em apenas uma luta em outubro de 2021, durante o torneio da Professional Fighters League, organizado pelo MMA. Na ocasião, Cara de Sapato venceu contra o noruêgues Marthin Hamlet, mesmo sendo o lutador mais novo da competição.

Antônio venceu a luta ainda no primeiro round, com uma estratégia implacável que não abriu espaço para Hamlet. Ao aplicar um mata-leão no adversário, Cara de Sapato arrematou o prêmio após o combate. O valor recebido pelo torneio foi de US$ 1 milhão, equivalente a 5 milhões de reais, que ultrapassa o R$ 1,5 milhão oferecido pelo reality, além do cinturão.

Vale evidenciar que nesta edição, pela primeira vez, os brothers têm a oportunidade de aumentar o valor do prêmio, que será acumulado conforme os confinados acertarem quem serão os eliminados da casa de cada semana.

Após o paredão de ontem, em que Gabriel Tavares (24) foi eliminado, o prêmio do BBB 23 acumulou para R$ 1.700.000, com os palpites dos confinados que foram sorteados: Marvilla, Bruno e Fred. Esse já é o maior da história do reality, mas ainda não supera o valor recebido por Cara de Sapato em uma única noite.

Saiba como foi do discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Gabriel

A segunda eliminação do BBB 23 foi recheada de emoções. Tadeu Schmidt, que há alguns dias deu um recado para alertar Bruna Griphao e Gabriel sobre atitudes de um relacionamento abusivo, concluiu a eliminação do Brother com mais um discurso revelador para mexer com os participantes.

"As pessoas envolvidas não se dão conta do que está acontecendo. Vários episódios vão se sucedendo e elas não percebem. A treta chama a atenção, todo mundo vê logo que alguma coisa anormal aconteceu. Em um relacionamento tóxico, a agressividade, a grosseria, é normalizada, é tratada como algo natural. Isso não é do jogo. Isso tem que parar de fazer parte da nossa vida. No passado, dizia-se que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje, mete-se a colher sim”, disse o apresentador. Confira o discurso completo.