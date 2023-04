Cara de Sapato e Amanda Meirelles surgem abraçados em novas fotos

Ex-BBBs Cara de Sapato e Amanda Meirelles se reencontram e ele mostra fotos dos dois abraçados

Os ex-BBBs Cara de Sapato e Amanda Meirelles encantaram os fãs neste sábado, 29, ao aparecerem em novas fotos juntos. Os dois apareceram abraçados em um momento feliz durante um reencontro.

No Twitter, ele mostrou as fotos com a amiga e brincou com os fãs. “Vim só mostrar uma coisinha. Aviso: tem muito mais de onde saiu essa”, disse ele em uma mensagem.

Vale lembrar que Amanda e Sapato foram shippados pelos fãs como um possível casal durante o reality show Big Brother Brasil. Tanto que eles receberam o apelido de Docshoes. Porém, os dois não iniciaram um romance.

Ao sair vencedora do BBB 23, Amanda comentou sobre a possibilidade de viver algum romance com o lutador. "Eu acho que nós fomos fundamentais um para o outro. Foi um relacionamento de total comprometimento com o que cada um sentia e vivia lá dentro. Foi amizade, sim; a gente não sabe como vai ser daqui para frente, porque a gente não consegue prever, né? Mas foi muito genuíno, foi muito de coração. A gente se olhava num lugar de muito respeito, cuidado, amor e preocupação um com o outro. Foi algo muito incrível. Eu sou eternamente grata. Ontem eu o vi, vi a família dele e só tenho amor pelo Sapato. É uma amizade, mas a gente nunca sabe como vai ser o futuro porque a vida é sempre uma caixinha de surpresas. A gente se encontrou numa conexão muito pura, a gente se via de forma muito genuína", disse ela.

Como superar essa? 👤 pic.twitter.com/NtYWMK7p6z — Cara de Sapato (@caradesapatojr) April 29, 2023

Amanda revela o que vai fazer com o prêmio do BBB 23

Dona de R$ 2.880.000, que é o prêmio do BBB 23, Amanda já tem planos para o dinheiro. "Primeiro eu vou pagar meu financiamento estudantil. Vi que já virou até meme na internet de tanto que eu falava disso. O meu maior desespero enquanto estava na casa era por não estar pagando. Eu financiei 100% da minha faculdade, então é graças a esse financiamento que eu consegui me formar. Sou extremamente grata, mas é uma dívida de 19 anos que eu tenho e que pretendo pagar. Além disso, quero ajudar meus pais. Eu sempre vi as pessoas se queixando, no hospital, sobre coisas que queriam ter feito na vida e eu quero que meus pais consigam aproveitar um pouco mais da vida deles também. Eu sei que houve muitos dias de labuta para que eu conseguisse me formar. Eu sempre falo que eles são a origem de toda a minha saudade e a fonte de toda a força que eu busco para conseguir os meus objetivos. Quero conseguir retribuir um pouquinho de tudo o que eles fizeram por mim", afirmou.