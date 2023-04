Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles surge com a produção impecável em novas fotos

Nova milionária após vencer o BBB 23, Amanda Meirelles surge com a produção impecável em novas fotos e os fãs elogiam: 'Poderosa'

A médica Amanda Meirelles, que é a campeã do BBB 23, da Globo, agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, ao compartilhar o seu look do dia. Prestes a sair do hotel para novos compromissos como vencedora do reality show, ela exibiu a sua produção em novas fotos.

A estrela surgiu com um conjunto de calça e jaqueta jeans com camiseta branca. Além disso, ela surgiu com a maquiagem impecável e o cabelo escovado. A beleza dela chamou a atenção e os internautas encheram os comentários do post de elogios.

“Poderosa. Amanda, você é uma benção, mulher”, disse um fã. “Perfeita demais”, afirmou outro. “Eu amo o rica vírus, que mulher!”, brincou mais um. “Que gata”, declarou outro.

Dona de R$ 2.880.000, que é o prêmio do BBB 23, Amanda já tem planos para o dinheiro. "Primeiro eu vou pagar meu financiamento estudantil. Vi que já virou até meme na internet de tanto que eu falava disso. O meu maior desespero enquanto estava na casa era por não estar pagando. Eu financiei 100% da minha faculdade, então é graças a esse financiamento que eu consegui me formar. Sou extremamente grata, mas é uma dívida de 19 anos que eu tenho e que pretendo pagar. Além disso, quero ajudar meus pais. Eu sempre vi as pessoas se queixando, no hospital, sobre coisas que queriam ter feito na vida e eu quero que meus pais consigam aproveitar um pouco mais da vida deles também. Eu sei que houve muitos dias de labuta para que eu conseguisse me formar. Eu sempre falo que eles são a origem de toda a minha saudade e a fonte de toda a força que eu busco para conseguir os meus objetivos. Quero conseguir retribuir um pouquinho de tudo o que eles fizeram por mim", afirmou.

Além disso, ela contou que não pretende abandonar a medicina. "O BBB é uma experiência que mudou a minha vida e não sei como vão ser os próximos passos. Mas, sim, pretendo fazer alguma coisa relacionada à Medicina porque foi o que sempre me abriu portas na vida, eu amo cuidar de gente. Eu acredito que há coisas que a gente não consegue deixar para trás e a minha profissão é uma delas. Talvez eu tenha que readaptar nessa nova rotina que vai surgir, com informação, levando mais conhecimento para as pessoas. Mas largar a Medicina é algo que não está nos meus planos, porque foi graças a ela que eu sou a pessoa que sou hoje", disse ela.

Veja as fotos do look de Amanda Meirelles: