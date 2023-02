Bruno Gaga desistiu do BBB 23: Relembre a trajetória do brother na casa mais vigiada do Brasil

Bruno Gaga marcou sua trajetória no programa com momentos que deram o que falar na casa e na internet

Bruno Gaga (32), do BBB 23, foi o primeiro brother da edição a desistir do programa. Depois de um mês no reality, o atendente de farmácia apertou o botão de desistência e vai deixar a casa mais vigiada do Brasil antes da temporada acabar. Mesmo indo embora antes do final do BBB 23, Bruno Gaga marcou sua trajetória no programa com momentos que deram o que falar na casa e na internet.

A trajetória de Bruno Gaga começou com o apelido que ganhou dos companheiros de casa. Gaga ficou conhecido por sua paixão pela cantora Lady Gaga (36), e foi apelidado em homenagem à ídola. Em conversa no programa, ele revelou que queria um vídeo da cantora em sua festa, caso fosse líder. "Posso estar iludido, e eles dizerem 'Esse menino é muito é besta! Não vai ter isso, não!'. Mas seria um sonho para mim".

Bruno Gaga também ganhou a atenção da mídia ao assediar o brother Gabriel Santana (23) durante uma das festas do BBB 23. O atendente de farmácia tentou beijar o ator diversas vezes e, em todas elas, o rapaz se recusou. O caso repercutiu na internet e Bruno Gaga acabou levando uma bronca da produção pelo assédio.

O brother, que perdeu pontos por desperdício de comida no reality, foi indicado ao paredão por Gustavo (27). Após a indicação, ele demonstrou medo e indignação enquanto berrava aos prantos, e até teve uma crise de ansiedade, mas foi acolhido pelos competidores.

DESISTÊNCIA DE BRUNO GAGA

Bruno Gaga desistiu do programa na tarde de hoje, 17, alegando estar mentalmente cansado e com saudades de ser ele mesmo. "Eu cheguei no meu ápice de ansiedade, coisa que eu nunca senti lá. Quando me inscrevi nesse programa, eu queria fazer história na minha vida, mudar a vida da minha família e brilhar como sempre imaginei", contou em depoimento no BBB 23. "Com a pressão psicológica do jogo, com críticas que já escuto lá fora: 'Bruno, você é um personagem'; 'Bruno, você não é real, você é um VTzeiro, um biscoiteiro'. Esse é meu jeito e eu não iria mudar. Esse lugar gera muito medo e muita insegura. Bateu uma tristeza, uma saudade. Eu não estava suportando mais, me perdi dentro de mim, não sou assim, esse Bruno apagado, ofuscado. Cheguei no meu limite", concluiu.