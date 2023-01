BBB 23: Tadeu Schmidt chama atenção de Bruno na estreia: ''Vai quebrar o braço''

Apresentador Tadeu Schmidt dá bronca durante ao vivo no brother Bruno, do grupo Pipoca, após puxar o braço de Aline Wirley

O BBB 23 começou na noite de segunda-feira, 16, e já teve a primeira puxada de orelha do apresentador Tadeu Schmidt (48) durante a estreia do reality!

O brother Bruno, do grupo Pipoca, tomou uma bronca do comandante da atração após ficar agitado com a entrada na casa mais vigiada do Brasil. Ele esqueceu que estava com as mãos amarradas com a de Aline Wirley, e ao sair para mandar beijo para Schmidt ao vê-lo no telão, acabou puxando o braço da ex-Rouge.

O jornalista resolveu perguntar ao integrante do Pipoca sobre como foi chegar na casa do BBB 23 com uma famosa. "Bruno Gaga, eu escolhi você pra contar pra gente como é que foi essa entrada. Explica pra gente, de repente você tá com uma pessoa ali", pediu Schmdit.

"Menino eu tava assim, de repente senti um peso. Aí disse 'vai agora'. Quando eu fui, meu Deus, eu estava no BBB. Aí ela disse 'asereje ragatanga', eu fiquei louco", começou falando.

"Aí eu me ajoelhei, me joguei no chão e agradeci porque isso aqui é um sonho. Só eu sei o que eu passei, as lutas e tudo. Mas Deus, quem crê nele, ele vai fazer o possível e o impossível, por isso que eu tô aqui. E adorei, esse povo é maravilhoso", continuou.

"E falando ao vivo com você", disse Bruno, puxando o braço de Aline, sendo interrompido por ela. "Calma aí, amigo", pediu a cantora. "Puxando o braço da Aline, meu Deus do céu, vai quebrar o braço da Aline", disse Tadeu.

BBB 23: Gabriel Santana fala de sua sexualidade

O ator Gabriel Santana, que interpretou o Renato no remake da novela Pantanal, da Globo, revelou que é bissexual em sua apresentação para os outros participantes na casa do BBB 23. Ele é um dos participantes do grupo Camarote da nova edição do reality show e contou sobre a sua sexualidade ao se apresentar no primeiro dia de confinamento.

Gabriel contou que pode ficar com homens e mulheres. “Eu sou Gabriel Santana, tenho 23 anos. Meninos eu estou disponível, meninas também”, disse ele, que completou: “Eu acho que idade é só um número, então, tá tudo certo”.

