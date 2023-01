Brunna Gonçalves visita Casa de Vidro do BBB 23: 'Não tirem meu posto de planta'

A ex-BBB Brunna Gonçalves levou alguns recados para os participantes da Casa de Vidro do BBB 23

Brunna Gonçalves (31) visitou a Casa de Vidro do BBB 23 nesta terça-feira,10, para deixar recado para os candidatos à nova temporada do reality. A esposa da cantora Ludmilla (27), que participou da edição passada do reality como camarote, levou cartazes para se comunicar com os novos participantes.

Em um cartaz, a bailarina brincou: "Não tirem meu posto de planta!". fazendo piada com o posto que ganhou dos telespectadores por não aparecer muito na edição. No verso do cartaz tinha outro recado, Bruna aconselhou os novos participantes a não cantarem o tempo todo, hábito dos participantes da edição passada que gerou bastante críticas aqui fora.

"Façam de tudo MENOS CANTAR O TEMPO TODO! É BBB e não High School Musical. Boa sorte! Aproveitem MUITO", dizia o recado da bailarina.

Giovanna, uma das novas participantes, responde à ex-participante do BBB: "A gente não vai errar", em referência à cantoria dos participantes que marcou a edição passada do Big Brother Brasil. Já Gabriel, Manoel e Paula agradeceram e conversaram com a influenciadora, que também interagiu com a plateia no shopping e tirou uma selfie com os confinados.

A bailarina ainda postou um story no shopping mostrando a casa de vidro e os participantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Nesta terça-feira, 10, conhecemos os primeiros participantes dessa edição que estão na casa de vidro: Manoel Vicente, Paula, Gabriel e Giovanna entraram na manhã de hoje no quarto dentro de um shopping carioca. Eles irão disputar duas vagas para entrar na casa mais vigiada do Brasil, apenas um brother e uma sister irão entrar na disputa pelo prêmio.

Hoje mais cedo, os participantes receberam a visita de outra ex-BBB, Larissa Tomásio, que também participou do BBB 22 junto com Bruna. Larissa que também entrou no reality show do ano passado através da Casa de Vidro, passou no shopping para desejar boa sorte aos novos participantes do reality.

O reality tem previsão de estreia para o dia 16 de janeiro.