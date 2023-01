BBB 23: Ex-BBB Larissa visita Casa de Vidro e recria momento viral

Ex-BBB Larissa Tomásio também entrou no reality show do ano passado através da Casa de Vidro e foi conhecer a nova dinãmica montada em um shopping no Rio de Janeiro

Na tarde desta terça-feira,10, a ex-BBB Larissa Tomásia visitou a Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23, que foi montada em um shopping do Rio de Janeiro e promoveu um replay de um momento que viralizou nas redes sociais no ano passado. Na época, ela dançou a música Socadona, da Ludmilla, em uma visita a sua antiga escola.



"Boa sorte aos novos participantes", afirmou Larissa que causou alvoroço ao chegar no Shopping Via Parque para conhecer os quatro candidatos a brothers e sisters os candidatos e o público foram à loucura e exaltaram a presença da participante do BBB 22. Larissa, que participou da Casa de Vidro na edição passada do reality, recebeu elogios dos novos brothers e sisters: "Ela é linda!", comentou Paula. "Ela é muito querida", pontuou Manoel.

Larissa aproveitou para interagir com o público que está acompanhando a Casa de Vidro e tirar fotos com eles. Logo mais o público abriu um espaço para que Larissa dançasse Socadona e ainda fizeram coro para compor a trilha do momento recriando a cena do ano passado que viralizou na internet, quando Larissa dançou em sua antiga escola em Limeira, Pernambuco.

"Só quem já viveu a experiência de ser um participante da Casa de Vidro sabe o quanto é emocionante. Você sente tudo ao mesmo tempo e até um pouco mais! Sejam bem-vindos a família da casa de vidro, brothers e sisters Ps: será que vai ter fake news?", brincou Larissa em seu twitter, que espalhou várias notícias falsas durante seu período na Casa de Vidro, na sua edição o público tinha que decidir se ela e Gustavo Marsengo, seu companheiro na casa de vidro, entrariam na edição 22 ou não.

Na segunda-feira, 9, Gustavo fez um post no Instagram relembrando seu tempo na casa de vidro: "Quem será que estará na casa de vidro amanhã? Independente de quem seja, só digo uma coisa,Aproveite esta dinâmica FODA !!!Pq no final, o que vale é vc viver todas as experiências que este jogo proporciona! E por último e não mais importante, NÃO SEJA UMA PLANTA !!" escreveu o ex-BBB.