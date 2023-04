Bruna Griphao se emociona ao reencontrar o pai: 'Desculpa'

Após a grande final do BBB 23, Bruna Griphao chora muito ao reencontrar o seu pai, Kakau Orphao

A atriz Bruna Griphao viveu um momento emocionante após a grande final do BBB 23, da Globo. Depois de 100 dias de confinamento no reality show, ela reencontrou o seu pai, Kakau Orphao, e caiu no choro.

Nas redes sociais, a equipe da artista mostrou o vídeo de quando ela ficou frente a frente com o seu pai após os compromissos pós-final. Bruna teve uma reação emocionante ao abraçar o pai e chorou muito.

Inclusive, a atriz pediu desculpas para o pai e ele respondeu: “Não fez nada, nada, nada”.

Bruna Griphao ficou em terceiro lugar na grande final do BBB 23. Aline Wirley foi a vice-campeã e Amanda venceu a edição.

O reencontro aconteceu! ❤️

Bruna e Kakau! 🥰 pic.twitter.com/pijeOG2zWm — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) April 26, 2023

Bruna Griphao teve pesadelo antes da final do BBB 23

Em seu último dia de confinamento na casa do BBB 23, a atriz Bruna Griphao surpreendeu ao contar que teve um pesadelo esquisito. Ela contou que sonhou que estava com alienígenas e perdia alguns dentes.

“Eu tive um pesadelo com um ET. Estava eu e o meu pai. Era um ET com a cabeça enorme, muito grande. Ele metia os dois dedos assim na minha cara tipo 'agora eu vou te abduzir', está ligado”, disse ela.

E ela completou a história. “Eu e o meu pai, a gente encontrava o ET. E aí os meus dentes caíam. Sonhei que eu passava a língua, os dentes caíam e eu mostrava para o meu pai. Sonhar com dente caindo é ruim. Ou é perda ou é morte. Se for perda, eu já estou imaginando o que é”, disse ela.