BBB 23: Bruna Griphao tem pesadelo estranho antes da final

Finalista do BBB 23, Bruna Griphao conta a história do seu sonho esquisito antes da revelação de quem é a vencedora da edição

A atriz Bruna Griphao surpreendeu ao contar que teve um pesadelo esquisito algumas horas antes da grande final do BBB 23, da Globo. Ela contou que sonhou que estava com alienígenas e perdia alguns dentes.

“Eu tive um pesadelo com um ET. Estava eu e o meu pai. Era um ET com a cabeça enorme, muito grande. Ele metia os dois dedos assim na minha cara tipo 'agora eu vou te abduzir', está ligado”, disse ela.

E ela completou a história. “Eu e o meu pai, a gente encontrava o ET. E aí os meus dentes caíam. Sonhei que eu passava a língua, os dentes caíam e eu mostrava para o meu pai. Sonhar com dente caindo é ruim. Ou é perda ou é morte. Se for perda, eu já estou imaginando o que é”, disse ela.

Bruna disputa a grande final do Big Brother Brasil contra Aline Wirley e Amanda. Uma delas vai levar para casa o prêmio de R$ 2.880.000.

MC Guimê fala sobre a final do BBB 23

Expulso do BBB 23 após acusação de importunação sexual, o cantor MC Guimê escreveu uma mensagem poucas horas antes da grande final do reality show. Ele publicou no feed do Instagram um vídeo com vários momentos que protagonizou na atração, e falou sobre sua participação.

"Hoje é a final desse jogo que eu realmente joguei!!! #BBB23. Desejo boa sorte para as 3 finalistas que foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer. Aqui se encerra um ciclo que com certeza vou tirar muitos aprendizados", disse ele.