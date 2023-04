Brothers se reúnem em festa após o fim do BBB23, mas alguns não aparecem

Brothers se reúnem em festa após o fim do reality; até Cara de Sapato foi clicado

Felizes após o fim do BBB23, boa parte dos participantes e reuniram em uma festa que agitou uma casa noturna no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, 26. Eles chegaram logo após a exibição da grande final que coroou Amanda como a campeã do reality.

Domitila chegou agarradinha com Fred Nicácio e encontrou Sarah Aline. Já Ricardo Alface posou com Larissa, Tina e Cristian, que eram só sorrisos. Quem também apareceu foi Gabriel Fop, que não desgrudou da modelo angolana.

Simpático, Cara de Sapato também foi clicado assim que chegou para a festa. Excluído da final, o lutador fez questão de encontrar os ex-colegas de confinamento e posou sorridente assim que chegou com um look todo estiloso.

Alguns brothers não foram registrados pelos fotógrafos chegando ao local. Não se sabe se eles não apareceram ou conseguiram entrar escondidos na balada que rolou até altas horas da madrugada na presença só de convidados.