Boninho mostra detalhes da casa do 'BBB 23': "Dá só uma espiadinha"

O diretor Boninho compartilhou um vídeo com spoilers da nova casa do BBB 23

Na tarde desta terça-feira, 3, Boninho (61) mostrou alguns detalhes da nova decoração da casa do Big Brother Brasil. A 23ª edição do reality show da TV Globo estreia no dia 26 de janeiro.

O Big Boss publicou em seu perfil no Instagram um vídeo com alguns spoilers. Nas imagens é possível ver algumas decorações dos cômodos, que segue coloridos e com muitas luzes, além do gramado e um pedaço da piscina.

"Não conta para ninguém não, mas deu para dar mais uma espiadinha na casa. Olha só", disse ele no começo do vídeo. Já na legenda ele escreveu. "@tadeuschmidt já que você mostrou o passaporte eu vou mostrar mais uns pedacinhos da casa mais vigiada do Brasil #bbb23 #redebbb #spoiler #dásóumaespiadinha."

O spoiler deixou os fãs do programa animados. "Esse BBB será o melhor. Certeza", disse um seguidor. "Tô ansiosa para assistir", confessou outra. "Boninho quer nos matar de curiosidade", afirmou mais um.

Recentemente, Boninho mostrou o novo figurino do personagem Dummie, o assistente da produção do programa e que tem contato com os participantes durante as provas. O diretor explicou que o Dummie vai aposentar o tradicional macacão azul e amarelo e passará a usar um macacão branco com detalhes amarelos. "Ano novo, vida nova... Dummie novo", disse ele na legenda do vídeo.

Confira o vídeo dos detalhes da casa do BBB 23:

