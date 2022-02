Boninho dá detalhes sobre a prova do líder do BBB 22: ''Todo mundo tá pedindo''

O diretor do BBB 22 deu spoiler sobre a próxima prova do reality e ainda pediu ideias para o público

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 16h52

Boninho(60) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para dar alguns detalhes sobre a próxima prova do líder do BBB 22.

O diretor da TV Globo deu spoilers sobre a dinâmica da nova semana do reality e ainda pediu ideias do público para movimentar o jogo.

No vídeo compartilhado no Instagram, Boninho afirmou que a prova desta quinta-feira, 24, será "longa" e pode ter "consequências".

"Então, vai começar tudo de novo. Quinta-feira é a hora da gente decidir como vai ser a dinâmica. Prova longa que todo mundo tá pedindo e eu vou atender. E aí? Acho que pode ter uma consequência na prova e pensar em alguma dinâmica diferente para o paredão de novo, para confundir a cabecinha deles", afirmou ele.

Boninho também pediu ideias do público: "Posta aí, deixa sua ideia e quem sabe a gente usa", completou o diretor, finalizando o vídeo.

Confira o vídeo com os detalhes da próxima semana do reality: