Bil Araújo avalia estratégia de Boninho no BBB 23 e dispara: 'Erro'

Participante do BBB 21, Bil Araújo ainda declara torcida no reality e revela seu top3

Para Bil Araújo (31) a estratégia de trazer os participantes de volta para a casa do BBB 23 não foi um acerto da edição. Em conversa com o podcast Críticos do BBB, da Contigo!, ele reprovou a decisão de Boninho (61), diretor do programa. "Acho que isso é um erro", disparou.

Ele, que já participou também dos realities No Limite (Globo) e A Fazenda (RecordTV), afirmou que não desistiria do programa se a repescagem acontecesse na sua edição do BBB , mas afirma que também não acha a atitude certa com os telespectadores. "Imagina você, como fã de reality, vota para uma pessoa sair e depois tem que votar para ela voltar. A conta não fecha."

Apesar disso, ele, que ficou conhecido como Arcrebiano na 21ª edição do Big Brother Brasil, diz que aceitaria participar de uma edição do programa feita totalmente com ex-BBBs, porém, não acredita que seria um dos escolhidos, por ter uma passagem curta no reality. "Seria interessante fazer um Big Brother só de ex-BBBs, mas ele [Boninho] pegaria só os polêmicos."

Durante sua edição, Bil acabou sendo o segundo eliminado do jogo, que consagrou Juliette Freire (33) como campeã. Logo na primeira semana ele se envolveu romanticamente com a cantora Karol Conká (37) e participou de um grande conflito entre a artista e a atriz Carla Diaz (32). Então, ele pediu que os fãs e internautas votassem nele, já que não estava se sentindo bem com a pressão.

Quanto à edição atual do programa, o influenciador digital afirma que já tem seus favoritos bem definidos: Domitila, Ricardo Alface e Amanda. "Meu top 3 eu já tenho, Alface, Domitila e Amanda. Queria o Alface como campeão", acrescenta.

Por fim, ele ainda afirma que consegue identificar a cantora Marvvila como a "planta", apelido que os jogadores que não se destacam recebem, da edição. "Não consigo identificar o jogo dela, o posicionamento dela. Ela tem uma personalidade legal, mas acho que está sendo a planta."

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: