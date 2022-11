Novo affair! Bil Araújo e Maraísa estão se conhecendo melhor

Após romance no passado, Bil Araújo e Maraísa estão se aproximando novamente e vivendo um affair

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 08h57

O ex-BBB e ex-A Fazenda Bil Araújo (30) e a cantora Maraísa (34) estão cada dia mais próximos e se conhecendo melhor. No último final de semana, eles deram um selinho no palco durante um show no Festival Caldas Country e levantaram os rumores de um possível novo romance. Algumas horas depois, Bil conversou com a equipe da CARAS e disse que “está rolando entre ele e Maraísa”.

Bil Araújo contou que os dois estão conversando e se conhecendo melhor nos últimos tempos.

Vale lembrar que Bil e Maraísa já viveram um relacionamento no passado. Na época, ele trabalhava como segurança da cantora Marília Mendonça (1995-2021) e se aproximou de Maraísa. Tanto que eles ficaram na época. Porém, o romance não foi adiante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bil Araujo (@bilaraujjo)

Maraísa paquera Elon Musk: 'Temos muitas coisas em comum'

Após ver uma notícia que o bilionário Elon Musk (51) não faz sexo há anos, a famosa se identificou com ele e escreveu na publicação: “Lonlon, temos muitas coisas em comum, sabia?! Você tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer! Mas com que jeito né? Você tá sempre trabalhando e eu também... difícil”.