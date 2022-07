Maraísa paquera Elon Musk: 'Temos muitas coisas em comum'

Maraísa, da dupla com Maiara, diverte os fãs ao dar 'cantada' em Elon Musk ao ver notícia sobre ele: 'Tinha que vir me conhecer'

A cantora Maraísa (34), da dupla com Maiara (34), deu o que falar nas redes sociais ao paquerar o bilionário Elon Musk (51). Ela viu uma notícia dizendo que ele não faz sexo há anos e se identificou com ele. Há pouco tempo, a artista brasileira contou que estava sem relações íntimas há um tempo e brincou de flertar com o estrangeiro.

No post, Maraísa disse: “Lonlon, temos muitas coisas em comum, sabia?! Você tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer! Mas com que jeito né? Você tá sempre trabalhando e eu também... difícil”.

Na reportagem compartilhada pela cantora, Elon Musk nega que tenha vivido um affair com Nicole Shanahan. “Isso é uma besteira total. Sergey e eu somos amigos e estávamos juntos em uma festa na noite passada! Em três anos, vi Nicole apenas duas vezes – em ambas as ocasiões, com muitas pessoas ao redor. Nada romântico”, disse ele, e completou: “Não faço sexo há séculos”.

Lonlon temos muitas coisas em comum sabia?! Vc tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer! 👀 mas com que jeito né? Você ta sempre trabalhando e eu tb... difícil... @elonmuskpic.twitter.com/KVP4gGZER8 — Maraisa 🦋 (@Maraisa) July 25, 2022

Maraísa faz homenagem para Marília Mendonça

Há poucos dias, Maraísa fez uma homenagem para a cantora Marília Mendonça no dia em que a amiga teria completado 27 anos caso estivesse viva. Nas redes sociais, ela falou sobre a amizade delas e o carinho que tem pela amiga.

"Quando se tem uma amizade verdadeira, nossas demonstrações de afeto se tornam muito naturais. É espontâneo que aconteçam em vida, e nós buscamos isso. Hoje, depois de todas as circunstâncias que vivenciamos com a perda da Marília, todos nós que dividimos com ela um pouquinho de nossos momentos, podemos provar essa amizade e esse amor através do cuidado com sua obra, dando continuidade àquilo que ela sonhou. Muitas questões antes definidas, precisavam ter essa continuidade. Eu prometi muitas coisas à ela em vida, como acontece naturalmente numa amizade, talvez em uma das fases em que ela estava mais engajada no trabalho. E posso dizer, como conhecedora da verdade e da intimidade dela, que esse movimento da família e do escritório para a concretização desses sonhos, me faz ter ainda mais orgulho dessa equipe da qual eu faço parte e, também, dessa família linda e unida que ela deixou. Nos nossos últimos meses, tive a impressão diversas vezes de que ela sentia que iria acontecer algo, por isso deixou tudo organizado ainda em vida, para que nós pudéssemos realizar agora! Gratidão a Deus e a essa família que eu amo, por realizar os desejos da nossa eterna rainha! Sei que onde ela estiver, estará muito feliz e orgulhosa! Deus abençoe a todos nós!!", disse ela.