BBB24: Wanessa e Yasmin revelam maiores boatos que já inventaram sobre elas

Os brothers se chocaram ao ouvirem as maiores mentiras que já inventaram sobre Wanessa e Yasmin

Wanessa e Yasmin revelaram quais as piores fofocas que já inventaram sobre elas. Em conversa com Pitel e Lucas Henrique na área externa da casa na noite desta segunda-feira, 26, elas falaram sobre os boatos que surgiram fora da casa.

"Wanessa, qual foi a fofoca mais cabeluda que soltaram sobre você? Mentirosa?", perguntou Pitel. A cantora afirmou que foi um caso envolvendo a separação de seus pais, Zezé Di Camargo e Zilu Godoi.

"Não é mentirosa, mas a que mais me doeu foi na separação dos meus pais...A galera falando que eu estava sendo e****** ficando do lado do meu pai porque eu sou sustentada por ele, que eu sou uma interessada e que eu protejo meu pai porque é onde tem dinheiro", contou.

Já Yasmin mencionou dois casos, um sobre 'tráfico de mulher' e outro incluindo a polêmica envolvendo seu ex-marido, Gabriel Medina. "Pivô da separação de uma família acho que é f***...", reagiu Pitel. "Separação de uma família não era homem e mulher não, era família... Não sei o que é pior, mas isso é muito ruim", acrescentou a loira.

A modelo revelou que a 'história do tráfico' deve virar documentário. "Não por causa de mim, por causa da história mesmo", contou.