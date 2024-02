BBB 24: Yasmin lamenta falta de embate no jogo: 'Me sentindo planta'

Após sair da prova de resistência, Yasmin Brunet fez um breve desabafo e lamentou não possuir embate com outros brothers no BBB 24

Após sair da prova de resistência, vencida por Isabelle e Beatriz, a sister Yasmin Brunet fez um breve desabafo a respeito dos últimos acontecimentos no jogo do BBB 24. Em conversa com os brothers Lucas Henrique e MC Bin Laden, a modelo confessou que gostaria de possuir embates com outros adversários.

"Eu tenho vontade de fazer o que o jogo propõe, mas ninguém tem embate comigo. Estou me sentindo planta", lamentou ela. Lucas, então, explicou para a sister que a qualquer momento uma briga poderia acontecer: "Vai chegar a hora de alguém fazer alguma coisa com você, algo que vai te deixar muito p*ta", observou o professor de educação física.

"É... Se eu fico p*ta, eu fico p*ta. Isso é um fato", se divertiu Yasmin Brunet. Na sequência, MC Bin Laden recordou os desentendimentos que já enfrentou dentro do confinamento com outros colegas. "Todo mundo que ficou perto de mim no jogo teve embate com alguém. Não é o tempo, é o momento", declarou o funkeiro, por fim.

Ator famoso recorda namoro com Yasmin Brunet

O ator Sérgio Hondjakoff ficou bastante alegre ao descobrir que Yasmin Brunet, confinada no BBB 24, da Globo, falou sobre ele dentro do reality show. A modelo mencionou o artista durante uma conversa com Rodriguinho e contou que os dois namoraram em 2003.

Na manhã desta quinta-feira, 22, o eterno Cabeção de 'Malhação' usou as redes sociais para comentar sobre a sister e agradeceu as palavras de carinho usadas por Yasmin. "Que honra ser citado pela Yayazytcha no BBB 24, e o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho", iniciou ele.

Em seguida, ele recordou a época em que os dois viveram um romance na adolescência. Dentro do programa, a modelo confessou aos brothers que tinha uma paixão por Sérgio por achá-lo parecido com o cantor estadunidense Eminem.

"Obrigado pelo 'fofo'… você, além de linda, foi muita fofa comigo, e aquele seu impulso de querer me ter como seu crush Eminem made in Brazil também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor, e guardo com carinho memórias que me ensinaram sobre afeto, ternura e aconchego do sagrado feminino", declarou o ator.

Por fim, Sérgio Hondjakoff reforçou o quanto Yasmin Brunet foi importante em sua vida e revelou que carrega boas lembranças das declarações da famosa. "Guardo com carinho lembranças de palavras suas que me motivam hoje e sempre. Acreditei em tudo! E sempre lembro", concluiu o ator.