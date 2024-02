BBB24: Raquele usa Central do Líder para ouvir conversa de sisters

Na área externa da casa, Deniziane conversa com aliadas sobre embate com Fernanda no jogo e Raquele, a líder da semana decidiu espiar o papo

No Quarto do Líder, Raquele estreou seu poder “Espia BBB" para escutar a conversa de sisters na área externa do BBB 24. Ao lado de Rodriguinho, a nova Líder usa um crédito da Central do Líder e observa o papo entre Alane, Beatriz, Deniziane e Leidy Elin.

Os dois escutam o grupo de aliadas falando do embate que tiveram com Fernanda. As sisters chegam a mencionar uma conversa que tiveram com Rodriguinho sobre o cantor ter orientado a niteroisense para o Sincerão.

"Achei que elas estavam falando de mim no início. Acabou que elas estavam falando da Fernanda. Então ela não imagina que eu mando ela e ela está com medo da Fernanda puxar ela", Raquele reage assim que o vídeo acaba.

Momentos antes da nossa líder da semana usar a Central do Líder, Deniziane estava falando da possibilidade de ser indicada ao Paredão diretamente pela Líder. A mineira ainda afirmou que pretende puxar Giovanna para a berlinda, caso tenha o contragolpe

Rodriguinho troca farpas com aliado

Confinado no BBB 24, Rodriguinho perdeu a paciência com um de seus antigos aliados nesta sexta-feira, 16. O pagodeiro não gostou de ouvir um desabafo de MC Bin Laden e partiu para o ataque. Os dois discutiram e ex-Travessos chegou até a questionar seu ex-amigo sobre a divisão de quartos da casa mais vigiada do Brasil.

Tudo começou depois que o funkeiro arrematou o Poder Curinga em um leilão na sala da casa e retornou para o Quarto Gnomo após a dinâmica. Irritado com diversos comportamentos do pagodeiro, o funkeiro encontrou o amigo no cômodo e decidiu tirar satisfações.

"Quero ver você, a pessoa te chamar de fofoqueiro, falar que prefere outra pessoa perto e você longe", iniciou. "Aí, quando for para votar, muda o voto. Beleza, você fala: 'está bom, de boa, suave'. Na hora que você for votar, você vota em uma pessoa diferente, e aí você está errado?", acrescentou. Bin, então, elencou os motivos pelos quais se afastou do cantor. Rodriguinho se defendeu e soltou o verbo. Confira a briga completa!