BBB24: Confira o que Vanessa Lopes falou em seu último Raio-X na casa

Na tarde desta sexta-feira, 19, Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB 24. Após ser impedida por alguns colegas de confinamento de tomar a atitude, a jovem resolveu deixar o reality e explicou a decisão.

Durante a manhã desta sexta, Lopes esteve no Confessionário da casa para aquele que seria seu último Raio-X dentro da casa. Na avaliação, ela contou sobre o que estava sentindo durante os últimos dias que passou dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Não tenho muito o que falar, porque já renasci nesse lugar umas 50 vezes. Eu vou até brincar que eu cansei de renascer. Porque às vezes é bom, então estou tentando enxergar as pessoas como pessoas reais, o que para mim é difícil. Eu acho que é meio o mundo que eu vivo, que tem pessoas ali que eu ao mesmo tempo eu não sei quando são reais, quando são fakes, quando são nada".

"Meio que eu vivo o que já vivo lá fora, aqui dentro. E aí é meio aquela loucura de achar que todo mundo te odeia, mas estou começando a ver que as pessoas podem ser reais e talvez olhar para elas e ver coisas que, tipo, eu dei. Me ajudem. Vou ter que aprender a me perdoar, aprender a perdoar os outros, aprender que eu posso viver tudo aquilo que eu vivi antes, só que de uma forma diferente, depende de mim. Então, vambora. Fé", disse a criadora de conteúdo.

Vanessa Lopes acaba de apertar o botão e desistir do Big Brother Brasil 24! Nesta sexta-feira, 19 a tiktoker chegou em seu limite e acabou desistindo do reality. A sister que nos últimos dias, vinha preocupando os participantes e o público com sua saúde mental.

Em conversa com os brothers ela chegou a questionar sua participação, disse que estava tranquila e alguns participantes tentaram convencê-la a ficar. "Todos os meus traumas estão nessa casa. Eu tô suave", falou ela. Vanessa chegou a se despedir de seus companheiros e afirmou: “Desculpa, mas minha cabeça está em outro lugar. Está tudo bem. Vou seguir minha vida”, disse ela.

Os brothers convencem a sister a não apertar o botão. Ela senta no sofá. Mas, na sequência, a criadora de conteúdo levanta, aperta o botão e desiste do programa:"Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura", começou a sister.

"Eu não estou com raiva de ninguém, eu vejo o lado bom em vocês galera. Independentemente da rivalidade que a gente possa ter. Eu só tive que ter o meu tempo para entender. Todos os meus traumas estão nessa casa, eu sei disso", afirma a sister, que vai em direção ao botão de desistência e aperta.