BBB23: Web se diverte com brothers tentando falar ‘portunhol’ com Dania Mendez

Brothers do BBB 23 apela para o ‘portunhol’, mistura de português e espanhol, para se comunicar com Dania Mendez

Desde a chegada da influenciadora e modelo mexicana Dania Mendez no Big Brother Brasil 23, a internet tem se divertido com os participantes do reality desenrolando uma espécie de portunhol para conseguir falar com a nova integrante vinda do La Casa dos Famosos.

Os diálogos entre Dania e os brothers tem gerado diversos memes e piadas nas redes sociais. A que mais tenta conversar com a influenciadora é a Miss Alemanha Domitila Barros, deixando o público bastante empolgado, pois, no começo do programa, ela dizia que era poliglota, ou seja, fluente em diversas línguas, entre elas, o espanhol. Mas, não é o que vemos por aqui. Ela até declarou que só fala “um pouquinho”.

Enquanto conversava, a Miss estava falando sobre a temperatura de uma das provas, quando falou “quiente”, ao invés de “caliente”. Na hora que precisou falar o número 30, que seria “treinta”, disse “trincha”. Além disso, na pronúncia da palavra eu, “yo”, acabou errando também, fazendo com que os internautas fizessem vários tweets bem-humorados. Fred também não escapou de ser pego no portunhol. Quando queria falar a palavra prova, falou “proba”, mas na verdade, seria “prueba”.

A Dania elogiando o espanhol da Domitila.



Ela disse que estudou espanhol, mas que agora percebeu que não ta falando tão bem, ta mais pra um portunhol, e aconselhou a Dania a falar um pouco mais devagar pro público conseguir entender ela bem, porque acredita que as pessoas irão… https://t.co/gRr93veixWpic.twitter.com/q4eXhBn1UU — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 15, 2023

Fred Desimpedidos debocha de momento que invadiu malas de Dania

Fred, do canal Desimpedidos, confessou realmente ter invadido a privacidade da nova integrante do reality, a influenciadora mexicana Dania Mendez, ao mexer nas malas dela. Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline, o youtuber ainda debochou da situação, dizendo que esperava encontrar produtos brasileiros na mala da influenciadora. “Eu e a Marvvila mexemos no bagulho dela. Já chegou imagina lá e tem um Natura? Um Avon?”, ironizou Fred.