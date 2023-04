BBB23: Ricardo comenta que sister fez convite para morarem juntos

Ricardo ainda ficou surpreso ao saber sobre a aproximação de Tina e Gabriel

Na área externa, Larissa conta uma parte da entrevista da emparedada para os brothers. A sister diz que perguntaram quais participantes ela deseja levar para a vida.

Ricardo e Bruna Griphao perguntam qual foi a resposta da professora de Educação Física, que afirma: "Eu falei, né? Quero levar o pessoal do Deserto e algumas pessoas do Fundo do Mar, aí eles: 'Quais?', aí eu falei Sarah, Marvvila e Alface".

O biomédico, então, diz: "Ela me chamou pra morar junto com ela já, pra você ter noção. 'Vamos morar junto em São Paulo, mas a Bruna não'". Larissa responde: "A Bruna vai morar no Rio".

O biomédico comenta: "Você chamou ela e ela falou: 'Com a Bruna? Não'". A professora completa: "E detalhe, olha como é a língua, eu na casa dela, no apartamento dela". A atriz completa: "Ela chegou aqui: 'Eu estou na sua casa'".

Ricardo comenta: "Ei, vamos tentar morar em bairro perto pelo menos", Larissa informa: "A Tina e o Fop moram pertinho, ele vai direto na casa dela". O biomédico fica surpreso e a sister confirma a informação: "Eles estão superamigos".

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término.

Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, ao postar uma foto dos dois em preto e branco, a atleta também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido amigável e contou que a decisão partiu dele.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos”