BBB23: Linn da Quebrada alfineta Amanda: ‘Grana rápida e fácil’

Ex-BBB Linn da Quebrada tira onda com favoritismo de Amanda Meirelles no BBB23

Nesta quarta-feira, 19, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 e cantora Linn da Quebrada decidiu incendiar a internet! Em suas redes sociais, a artista aproveitou para detonar a participação e o favoritismo da médica Amanda Meirelles no Big Brother Brasil 23.

Usando sua conta oficial no Twitter, a cantora criticou a forma como Amanda pode possivelmente ganhar o prêmio milionário do reality show sem fazer absolutamente nada no programa, o que deixa muitos internautas e espectadores realmente indingados.

“Outra coisa, tá correndo um babado de conseguir grana de maneira rápida e fácil, rolando nos grupos de zap, alguém sabe me dizer se é realmente real ou é surreality? Uma amiga pediu para perguntar”, escreveu a artista. Na foto compartilhada por Linn, alguns internautas brincam com o fato de que Amanda irá ganhar o programa sem fazer nada: “Coach Amanda ensina: Ganhe 2 milhões sem sair da cama”, dizia.

Outra coisa, tá correndo um babado de conseguir grana de maneira rápida e fácil, rolando nos grupos de zap.

alguém sabe me dizer se eh realmente real ou eh surreallity ??

uma amiga pediu pra perguntar 🤫 pic.twitter.com/rZr2eKOfZI — Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@linndaquebrada) April 19, 2023

Os internautas ficaram divididos sobre como reagir ao comentário da ex-sister. “Como se a Amanda tivesse culpa de estar sendo cotada para ser a campeã. Os haters estão entregando o prêmio para ela”, disse uma. “Sério? O que a Amanda fez de tão grave pra ganhar tanto hater,Lina tão empoderada ridicularizando uma mulher”, apontou uma outra. “Medo de dizer ‘e mentiu?’ e chegar os adolescentes para me cancelar”, brincou uma terceira.

Linn continuou alfinetando Amanda. “Galera, ex-clarecimento! Não é real essa fic. Não tem coach! Não tem dinheiro fácil sem sair da cama. Até porque a gatinha tá fazendo o babado e nem é na cama dela. Também não tem limitância desnutrida e parasita que se apega a qualquer termo difundido, distorcendo e esvaziando seletivas o que querem”, comentou.

“Vamos descansar! Todos merecem uma boa noite de sono tranquila e quiçá até um pouco mais. Eu mesma. Que me conhece, sabe que sou boa de cama e adoro uma soneca. Faz bem para mais um dia de glória e de luta! Queremos nosso sonho”, finalizou a ex-participante do reality de confinamento.