BBB23: Amanda manda recado para ex-aliados no confessionário: ‘Olha só’

Médica Amanda Meirelles choca ao mandar mensagem especial para ex-confinados do Quarto Deserto no BBB23

Nesta quarta-feira, 19, a médica Amanda Meirelles usou seu tempo no Raio-X do confessionário do Big Brother Brasil 23 para falar sobre os últimos momentos do reality, que está na reta final. Além disso, a sister decidiu mandar uma mensagem especial para os ex-integrantes do Quarto Deserto.

“Bom dia, brother e sisters. Estejam preparados para receber Domitila Barros, que acontecimento de mulher! Muito obrigada por terem deixado eu e Lari ficar, eu só tenho gratidão”, começou a médica, no confessionário.

Depois, Amanda comentou sobre o duro paredão que a professora de educação física Larissa Santos está disputando contra o biomédico Ricardo Alface. “Gosto muito do Alface, nós jogamos de maneira diferente, mas ele tem um coração muito grande. Eu quero muito que a Lari fique. Sei que é um jogo individual, mas nós quatro conseguimos juntar nossas fraquezas e nos fortalecer durante todo esse período”, disse.

“Nós somos quatro mulheres totalmente diferentes, nós somos importantes, lembramos uma à outra que cada uma é capaz de avançar aqui no jogo. Então, por favor, deixem a Lari ficar”, continuou Amanda. Por fim, ela decidiu mandar um recado para os ex-aliados do confinamento. “Olha só onde a gente chegou!”, celebrou a médica.

Ricardo descarta eliminação em Paredão Duplo: “Mereço chegar”

O biomédico Ricardo disputa sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com Larissa no primeiro paredão duplo do BBB23. Mas nesta quarta-feira, 19, o brother surgiu bastante tranquilo e afastou a possibilidade de uma eliminação ao avaliar sua trajetória no reality durante seu Raio-X.

"Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality.

“Sinto que mereço chegar. Muitas pessoas no Brasil sabem o meu valor. É assim que eu me vejo como jogador", Ricardo continuou e defendeu a sua estadia na casa. O sergipano também mostra que não está preocupado com a disputa: "A única coisa que eu tenho aqui é minha autoconfiança e ela não vai ser abalada”, disparou.