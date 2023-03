BBB23: Iludido! Reação de Fred após chegada de sister mexicana vira piada

Reação de Fred após chegada de Damia Mendez ao BBB23 vira piada; veja

A chegada de Damia Mendez na casa do BBB23 na tarde desta quarta-feira, 15, rendeu uma reação curiosa de Fred, que segue abatido desde o resultado do último Paredão.

É que assim que ela disse que veio da de uma edição internacional do reality, o brother pensou que Larissa na verdade foi enviada para o programa no México e depois vai voltar para a casa. Ele colocou um sorrisão de orelha a orelha.

Alguns dos brothers também ficaram confusos e acreditaram que ela possa ser uma atriz.

Nas redes sociais, o público riu da ideia furada do brother. Isso porque quem foi para o país foi Key Alves. "Fred rindo de orelha a orelha; certamente tendo certeza que é a Larissa que foi pro intercâmbio e vai voltar", debochou um. "É muita gente tapada pra pouco metro quadrado, a guria saiu ontem e já ta la no México hoje, sem burocracia", alfinetou outro. "Ele tá muito feliz", disse um terceiro.

Veja:

Fred rindo de orelha a orelha; certamente tendo certeza que é a Larissa que foi pro intercâmbio e vai voltar. #BBB23 — Viczínea (@vic_taavares) March 15, 2023

é muita gente tapada pra pouco metro quadrado, a guria saiu ontem e já ta la no mexico hoje, sem burocracia #BBB23https://t.co/7QSoROdzuy — mona você é maluca? (@naanimacedo_) March 15, 2023

O Fred ta MUITO feliz #bbb23 — bru 💎🥬🤙🏻🦁 (@heybruc) March 15, 2023

ENTROU NA CASA

A mexicana Dania Mendez já está na casa do BBB 23, da Globo. Ela é a participante do reality show La Casa de Los Famosos que foi escolhida para participar do Big Brother Brasil por alguns dias. A chegada dela na atração aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15, após o toque do Big Fone.

Enquanto os brothers e sisters do BBB 23 estavam reunidos no jardim, o Big Fone tocou e foi atendido por Cezar Black. A voz misteriosa do Big Boss falou em espanhol com um recado de que todos os participantes deveriam ir para a porta de saída do programa porque uma surpresa iria chegar. Inicialmente, Black achou que era um trote. Porém, rapidamente a porta se abriu e Dania chegou.