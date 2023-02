BBB23: Gabriel Mosca relata barracos que aconteciam nos bastidores de Chiquititas

Ator Gabriel Santana expõe confusões que rolavam nos bastidores da novela Chiquititas durante conversa no Big Brother Brasil 23

Nesta sexta-feira, 17, o ator Gabriel Santana, que viveu o Mosca na novela Chiquititas, do SBT, relatou um pouco de como eram os bastidores da produção infantil durante o confinamento do reality show da Rede Globo, o Big Brother Brasil 23.

Mosca revelou que a novela infantil era palco de muitas brigas, mas que o motivo das confusões não partiam das crianças e adolescentes que integravam o elenco da produção, mas sim, das mães das estrelas de Chiquititas.

Enquanto conversava com a personal trainer Larissa Santos e o youtuber de futebol Fred, do canal Desimpedidos, Gabriel relatou que as brigas eram do tipo “meu filho é melhor que o seu”. “As mães brigavam muito mais que as crianças”, explicou o ator. “As crianças raramente brigavam, e quando brigavam, logo resolviam. Mas as mães eram de outro nível”, relatou. Ele ainda destacou que as brigas entre as mães eram frequentes.

Bruno Gaga aperta o botão, desiste do reality show da Globo e deixa brothers confinados em choque

Ainda nesta sexta-feira, 17, de forma surpreendente, o atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23! Durante a tarde, o brother acabou apertando o botão na parede e está oficialmente fora da competição pelo prêmio milionário. A desistência faz com que Gaga não possa participar de mais nenhum evento relacionado ao programa.

"Nunca senti isso, eu estava me sentindo perdido aqui dentro. Eu tava muito mal", explicou, muito emocionado. Os participantes ainda tentaram conversar com o brother que seguiu nervoso. "Eu sei, mas eu tava muito mal. Saudade dos meus pais, da minha família, eu não estava conseguindo ser eu. Eu tava sofrendo muito", afirmou o agora ex-participante.

