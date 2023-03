BBB23: Fred se defende após tomar novo esporro de Tadeu Schmidt

Youtuber Fred Desimpedidos tenta se defender de esporro levado por Tadeu no BBB 23 mas brothers não acreditam

Na tarde desta terça-feira, 21, o youtuber e influenciador esportivo Fred Bruno, do canal Desimpedidos, tentou se defender ao relembrar o esporro que levou do apresentador do Big Brother Brasil 23, Tadeu Schmidt, durante o Jogo da Discórdia no ao vivo.

Fred, na ocasião, tentou usar o tempo que era dedicado para brigas na casa mais vigiada do país para se desculpar e fazer as pazes com o biomédico Ricardo Alface, fugindo do objetivo da dinâmica, que é instigar ainda mais tretas entre os confinados.

A atriz Bruna Griphao, enquanto estava na área externa da casa, relembrou a bronca que seu aliado levou. Então, o influenciador tentou se explicar, dizendo que o erro foi do comunicador, que errou ao dizer que o momento da treta era para os confinados “se acertarem”.

Tadeu chegou a se corrigir, falando que não era isso que queria dizer, mas Fred continuou focando no objetivo errado. “Teve uma tretinha”, apontou Ricardo. “Como ‘tretinha’ se ele se desculpou?”, perguntou o jornalista. “Mas tretou”, completou Bruna.

“O Fred é muito esperto. Liso, liso, saboneteiro”, continuou falando o biomédico. Fred continuou dizendo que queria usar o momento para se desculpar. “Mas era uma coisa que eu já queria fazer. Não é porque eu tô no Paredão e acho que vou sair, nem nada. É que eu já tava nesse pique”, explicou o youtuber.

Bruna desabafa: ‘Senti algumas coisas negativas’

Bruna e Domitila Barros tiveram um encontro especial na noite da última segunda-feira, 20. Mas o prato principal foi a torta de climão, já que as duas precisaram discutir os atritos da relação. Na manhã desta terça-feira, 21, a loira abriu o jogo e revelou quais foram suas impressões após a intensa conversa que teve com a ativista.

Durante o Raio-X, Bruna surgiu tranquila e relatou a noite diferenciada acompanhada da rival: "Ontem foi Jogo da Discórdia, foi uma dinâmica que a gente não estava esperando. E, como a gente sempre fala aqui dentro, se fosse roteirizado, não seria tão perfeito. Acabou jantando eu e Domitila", a loira explicou que se surpreendeu com a dinâmica.

Para surpresa de todos, Bruna também destacou que a conversa não foi de todo mal: "A gente acabou estendendo uma conversa do Jogo da Discórdia. Por coincidência, destino, Deus, universo, pelo que vocês prefiram acreditar. E foi uma conversa... não vou dizer 'incrivelmente boa', mas acho que foi uma conversa necessária”, pontuou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!