BBB23: Fred planeja novo grupo com Larissa

Durante conversa sobre jogo Fred abriu a possibilidade de formar um novo grupo com a parceira

Em uma pequena pausa na festa de sábado, 4 de março, Fred e Larissa trocaram figurinhas sobre o que pensam do jogo e o jornalista afirmou que iria trocar informações com Sarah Aline para poder montar um plano de jogo melhor, já que os grupos estão se desfazendo.

Ele contou que todos estão fazendo isso e não enxerga o movimento como traição: “Não estamos sendo traíra com nosso grupo. A partir do momento que está todo mundo virando um Deus nos acuda agora… Antes da água bater na bunda todo mundo buscando aliança e colocando questionamento de todo mundo, a gente vai fazendo nosso pé de meia.”

Então, o jornalista falou que as vontades de cada um podem ‘se casar’ e fazer com que eles se tornem maioria da casa, citando ele, Larissa, Gabriel, Bruna, Sarah e Marvvila. O Fred então sugeriu um novo grupo para continuar votando e seguindo no jogo com proteção de aliados:

"A gente vai fazendo nosso pézinho de meia... Se daqui a duas semanas casar a minha vontade, a sua, a da Bruna, da Sarah, da Marvvila e do Gabriel, a gente vira maioria"

Larissa se irrita após Fred declarar torcida para sister na Prova do Anjo

Na sexta-feira, 3, Larissa e Fred se desentenderam após um comentário feito pelo novo líder do BBB 23 sobre a próxima Prova do Anjo do reality show.

Tudo começou quando o jornalista disse para a professora de Educação Física que gostaria que Sarah Aline vencesse a prova para imunizar Marvvila. Antes desse comentário, ele deixou claro que gostaria que sua affair vencesse a dinâmica, mas caso ele não conseguisse, poderia ser a psicóloga.

"A Sarah vai dar pra Marvvila, tipo, primeiro eu quero que você ganhe o Anjo, mas segundo queria que fosse a Sarah logo, já dava pra Marvvila e fechava essa conta", disse o youtuber, que já deixou claro que quer proteger a cantora.

Ao ouvir o comentário, Larissa se irritou. "Só falta não querer que eu ganhe, pra Sarah ganhar e dar pra Marvvila, é o que falta", disparou ela.