BBB 23: Larissa se irrita após Fred declarar torcida para sister na Prova do Anjo

No quarto do líder, Larissa e Fred se desentenderam após o youtuber revelar que estava na torcida por sister na Prova do Anjo

Nesta sexta-feira, 3, Larissa e Fred se desentenderam após um comentário feito pelo novo líder do BBB 23 sobre a próxima Prova do Anjo do reality show.

Tudo começou quando o jornalista disse para a professora de Educação Física que gostaria que Sarah Aline vencesse a prova para imunizar Marvvila. Antes desse comentário, ele deixou claro que gostaria que sua affair vencesse a dinâmica, mas caso ele não conseguisse, poderia ser a psicóloga.

"A Sarah vai dar pra Marvvila, tipo, primeiro eu quero que você ganhe o Anjo, mas segundo queria que fosse a Sarah logo, já dava pra Marvvila e fechava essa conta", disse o youtuber, que já deixou claro que quer proteger a cantora do paredão.

Ao ouvir o comentário, Larissa se irritou. "Só falta não querer que eu ganhe, pra Sarah ganhar e dar pra Marvvila, é o que falta", disparou ela. "Você ouviu o que eu falei ou não? Falei, eu quero que você ganhe o Anjo, mas se você não ganhar, seria bom se a Sarah ganhasse, foi o que eu falei, não foi?", rebateu ele, dando risada depois.

A sister seguiu irritada com a situação. "Não estou achando graça, tudo tem limite. Já pensa: 'Ah, se tu não ganhar, já quero que a coisa ganhe, por favor, né? Preocupado mais com o jogo dos outros do que com o seu", criticou.

Indicação ao paredão

No quarto do líder, Fred conversou com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa sobre a sua indicação ao paredão de domingo. O influencer pensa em puxar Sarah Aline para a berlinda caso não consiga seguir a estratégia para Key Alves deixar a casa mais vigiada do Brasil.

"Se Domi for imunizada, tem que botar Sarah", diz Larissa. "É um argumento que tenho, já tinha falado antes. É também um jeito de proteger a Marvvila, porque acho um paredão perigoso pra ela, mas não acho perigoso para Sarah", afirma Fred.

