BBB23: Fred, do Desimpedidos, revela quem quer que saia no Paredão e expõe receios

Jornalista e youtuber Fred expõe seus receios e choca ao revelar desejo sobre brother emparedado no Big Brother Brasil 23

Em uma conversa com o lutador de MMA Anotonio Cara de Sapato Jr, o jornalista e youtuber Fred, do canal Desimpedidos, revelou sua opinião sobre um possível retorno do Paredão do modelo Gabriel Tavares.

Juntos na piscina, o lutador perguntou ao colega de confinamento no Big Brother Brasil 23 sobre o possível retorno do ex-vidraceiro da berlinda, e Fred não escondeu o que pensa e afirmou que prefere que o ex-affair de Bruna Griphao não volte para a casa mais vigiada do Brasil.

De acordo com Fred, toda vez que ele e outros confinados defenderem Gabriel, podem estar colocando suas chances de permanência na casa em risco, devido às atitudes do modelo dentro da casa, que já levou puxão de orelha de Tadeu Schmidt por seu relacionamento tóxico com Bruna e fez piadas de mal gosto com outros brothers.

“Toda hora que a gente for defender ele, a gente pode estar colocando o nosso na reta. Não quero botar o meu na reta por causa desse moleque. E deve ter muito mais coisa que a gente não viu”, revelou o ex-marido de Bianca Andrade, que hoje vive um affair com Larissa Santos dentro da casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)



Gabriel fala de sua postura se voltar do paredão

Mais cedo, Gabriel conversou com Ricardo sobre a possibilidade de voltar do paredão. Na conversa, Ricardo contou que ele pode ser mimado pelos outros brothers se voltar do paredão. “Deixa eu só te falar uma coisa: se você voltar do paredão, o que vai ter de 'nego' lambendo você... Se você volta, quer dizer que você está forte, você não estava zoado, você se recuperou”, disse ele. Então, Gabriel afirmou: “Eu vou voltar com o pé no chão, tá ligado? A minha estratégia de jogo vai continuar a mesma. Tomei algumas mudanças pra saber ser mais sábio”.