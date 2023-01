BBB 23: Gabriel revela qual será sua postura se voltar do paredão

Enfrentando o paredão contra Cezar e Domitila, Gabriel diz como será voltar da berlinda no BBB 23: 'Pé no chão'

O brother Gabriel comentou sobre a possibilidade de voltar do segundo paredão do BBB 23, da Globo. Ele disputa a berlinda contra Domitila Barros e Cezar Blacke o resultado será revelado na noite desta terça-feira, 31. Ao conversar com Ricardo, ele contou sobre a sua postura no jogo caso continue na casa.

Na conversa, Ricardo contou que ele pode ser mimado pelos outros brothers se voltar do paredão. “Deixa eu só te falar uma coisa: se você voltar do paredão, o que vai ter de 'nego' lambendo você... Se você volta, quer dizer que você está forte, você não estava zoado, você se recuperou”, disse ele.

Então, Gabriel afirmou: “Eu vou voltar com o pé no chão, tá ligado? A minha estratégia de jogo vai continuar a mesma. Tomei algumas mudanças pra saber ser mais sábio”.

Bruna Griphao fala da relação com Gabriel no BBB 23

Em conversa nesta terça-feira, 31, Bruna Griphao contou que está pensando sobre como a sua relação com Gabriel está sendo vista pelos telespectadores. “É o melhor para os dois, os dois não terem nada aqui dentro. Óbvio que, tipo, ele mexe comigo, é chato e tal, mas aqui dentro não tem condição. E lá fora, dependendo muito do que eu for assistir... aí pode ser possível a gente ter ou não [um relacionamento]”, contou.

E ela completou: “Infelizmente aqui dentro é muito difícil da gente ter uma percepção das coisas... Aqui é tudo muito intenso, as coisas mudam muito rápido”.