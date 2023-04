BBB23: Fred Desimpedidos elege look elegante e ousado para final do reality

Youtuber Fred Desimpedidos mistura ousadia e elegância ao escolher look com terno para final do BBB 23

Na noite desta terça-feira, 25, acontece a grande e tão esperada final do Big Brother Brasil 23. Em uma disputa entre a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao, o evento mais esperado pelos espectadores de reality show também reúne a ansiedade pelos looks escolhidos pelos eliminados que vão acompanhar a consagração de mais uma milionária.

O youtuber Fred Desimpedidos decidiu misturou elegância e ousadia! Usando um terno com brilhantes e desenhos diversos espalhados, contando também com seu nome escrito, além da palavra ‘Neneco’, referente ao seu filho Cris, fruto de seu relacionamento com a empresária e influenciadora digital de maquiagem, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, o ex-brother completou o look com um tênis brilhante, óculos de sol, acessórios brilhantes no pescoço e nos punhos, e nada por baixo do terno.

Perplexos com o estilo do influenciador digital, os internautas encheram os comentários das postagens de Fred com elogios. “Tá chique, hein!”, exaltou Dhivoanna Barbosa, irmã do jogador de futebol do Flamengo, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. “Até que enfim alguém bem arrumado nessa final”, exclamou uma outra pessoa. “Indo para a final, mas era para estar na final! Jogo mais que todos”, declarou um fã do youtuber.

Veja as publicações do youtuber e influenciador digital de futebol Fred Desimpedidos mostrando seu look escolhido para a grande final do Big Brother Brasil 23:

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.